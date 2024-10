No vídeo, ambos utilizam objetos para se agredirem - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/10/2024 10:35

Rio - Um motorista de ônibus da Viação Vila Rica foi agredido com uma paulada por um passageiro durante uma briga, na tarde desta terça-feira (22), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A discussão, que ocorreu na região conhecida como Três Fontes, próximo ao bairro Austin, foi registrada por outros passageiros.



No vídeo, ambos utilizam objetos para se agredirem. É possível ver, ainda, pessoas que estavam no local tentando separar a briga. Em determinado momento, nas imagens, o passageiro aparece com um pedaço de pau e atinge a cabeça do motorista, que cai imediatamente após o impacto. Segundo relatos, o homem desferiu o golpe ao chegar no ponto onde pretendia descer.

NOVA IGUAÇU | Motorista de Ônibus da Viação Mirante Vila Rica tomou uma paulada na cabeça e desmaiou depois se envolver com confusão com passageiro. pic.twitter.com/GvbdqUXomw — Informações RJ (@Informacoes_RJ) October 23, 2024

De acordo com testemunhas, a discussão teve início por questões relacionadas à passagem. O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde recebeu atendimento médico. Após ser avaliado, ele foi liberado e passa bem.

O DIA tenta contato com a Viação Vila Rica. Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu se investiga o caso. O espaço está aberto para manifestações.