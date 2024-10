Evandro Teixeira tem 88 anos - Reprodução / Instagram

Evandro Teixeira tem 88 anosReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 11:33 | Atualizado 23/10/2024 11:54

Rio – O lendário fotojornalista Evandro Teixeira, de 88 anos, está internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, desde o dia 8 de outubro, lutando contra complicações decorrentes de uma pneumonia. Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão iniciaram uma campanha para incentivar a doação de sangue para o veterano.

fotogaleria

Os pontos de coleta do Banco de Sangue Serum estão distribuídos nas cidades do Rio, Nova Iguaçu e Petrópolis, com diferentes horários de funcionamento:



- Avenida Marechal Floriano, 99, Centro do Rio , com atendimento todos os dias, das 7h às 18h (inclusive feriados).

- Avenida Ayrton Senna, 2150, Barra da Tijuca (Casa Shopping, Bloco P, Pavilhão 1, com atendimento todos os dias)

- Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, Posse, Nova Iguaçu (Hospital da Posse, de segunda a sábado, 7h30 às 18h);

- Rua Dr. Paulo Hervé, 1130, Bingen, Petrópolis, com atendimento todos os dias, das 7h às 18h (inclusive feriados)

A reportagem tentou contato com a assessoria da Clínica São Vicente, mas não teve resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Trajetória

Evandro Teixeira é considerado um dos maiores fotojornalistas de todos os tempos. Nascido em 25 de dezembro de 1935 em Irajuba, na Bahia, começou sua carreira em 1958, aos 23 anos. Em 1963, entrou no "Jornal do Brasil", onde trabalhou por 47 anos. Foi neste veículo que ele capturou registros que se tornariam imortais na história da comunicação brasileira.

Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, ele tirou fotos como a "Caça ao Estudante na 'Sexta-Feira Sangrenta'", de um aluno caindo ao ser perseguido por dois policiais durante um movimento marcado pela repressão das autoridades, em junho de 1968. Dias depois, fotografou a famosa "Passeata dos Cem Mil".

Registrou, ainda, as visitas da Rainha Elizabeth II, em 1968, e do Papa João Paulo, em 1980, além de figuras icônicas do esporte brasileiro, como Pelé e Ayrton Senna.

Ao longo de seus quase 70 anos de carreira, documentou, através de suas lentes, imagens sobre música, moda e comportamento, além do Carnaval e outras festas populares.