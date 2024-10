Material foi apreendido por agentes do BRT Seguro - Divulgação

Publicado 24/10/2024 12:40

Rio - Agentes do programa BRT Seguro prenderam dois homens e apreenderam um adolescente, na madrugada desta quinta-feira (24), por roubo de 114 frascos de desodorante e fraldas de uma drogaria no entorno da estação Gláucio Gil, na Avenida das Américas, Zona Oeste do Rio.

As equipes abordaram o trio após corria pela calha do BRT. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

De acordo com a prefeitura, dde o início do programa BRT Seguro, em junho de 2021, já foram realizadas 3.816 prisões por roubo, furto, vandalismo, desacato e importunação sexual. Também foram aplicadas 19.009 Infrações por calote e 13.824 Infrações de Trânsito.