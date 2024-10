Gerlan Anacleto de Oliveira, líder da milícia de Rio das Pedras - Reprodução

Outro alvo é Gerlan Anacleto de Oliveira, líder da milícia de Rio das Pedras. Contra ele, há três mandados de prisão preventiva por homicídios. Ele é o único entre os criminosos que teria envolvimento com todas as mortes investigadas.Otávio Rodrigues de Brito e João Henrique Pedro da Silva, vulgo Pezão, também apontados como participantes dos crimes, contam com dois mandados de prisão por homicídio.De acordo com as investigações, os criminosos aterrorizam moradores da região, além de ameaçarem testemunhas e familiares de Ramon para que não dessem entrevistas para a imprensa. Eles também proibiram os moradores de ajudar ou dar qualquer informação à polícia, promovendo o medo e terror na comunidade.No dia 23 de junho deste ano, Ramon, que trabalhava como sushiman de um famoso restaurante japonês na Zona Oeste e morava em Rio das Pedras, foi morto por Dinho após uma discussão entre os dois.Na ocasião, Ramon teria esbarrado em Dinho e, logo depois, pediu desculpas. Revoltado, o criminoso tentou dar um soco na vítima, que desviou e revidou.Após o sushiman resolver ir embora, Dinho saiu, voltou ao local armado e atirou em Ramon, que estava de costas. Mesmo com a vítima já no chão, o homem ainda fez mais um disparo contra seu rosto. O sushiman morreu no local. O crime teve apoio de Gerlan.Gerlan também teria participação no crime contra Nathan Fernandes Pereira, 19 anos , em fevereiro deste ano. Na última semana, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) indiciou três milicianos pelo homicídio e pela ocultação do cadáver.As investigações apontam que Nathan saiu de casa para encontrar com a namorada, mas foi abordado e colocado dentro do carro de Gerlan por milicianos, na Praça do Lixão, na localidade conhecida como Areal.A investigação identificou que a vítima trabalhava em uma loja na Gardênia Azul, que está sob domínio do Comando Vermelho, facção rival da milícia. Nathan teve um relacionamento amoroso com uma mulher, que passou a se relacionar com Otávio, que tinha ciúmes do jovem, o que teria motivado o crime.O último caso investigado é da vítima efferson Ricardo de Vasconcelos Ferreira, que foi encontrado morto na estrada de Jacarepaguá em novembro de 2023. Gerlan, Otávio e Pezão são suspeitos do crime.Um vídeo mostra o momento em que Jefferson é retirado do interior de uma loja pelos criminosos. De acordo com as investigações, ele era suspeito de estar praticando roubos e furtos na região.