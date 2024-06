Enterro de Ramon de Sousa Reis, morto em Rio das Pedras após discussão com miliciano - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Enterro de Ramon de Sousa Reis, morto em Rio das Pedras após discussão com milicianoPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 25/06/2024 18:44

Rio - Familiares e amigos de Ramon de Sousa Reis Pereira, de 26 anos, prestaram a última homenagem ao sushiman, no fim da tarde desta terça-feira (25), durante sepultamento no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O jovem foi morto a tiros após discussão com um integrante da milícia que atua na comunidade de Rio das Pedras.Segundo uma das irmãs de criação de Ramon Vitoria dos Santos, também de 26 anos, ele se divertia e bebia em uma praça do bairro quando começou a discussão com o autor dos disparos. Após a briga, o sushiman saía do local, mas foi surpreendido pelo suspeito.

fotogaleria

"Sabemos que teve uma briga no dia. Ele brigou com um rapaz na praça e quando ele virou as costas para ir embora, esse homem atingiu ele com dois tiros no peito e um na cabeça. Com ele já deitado, já com os dois tiros no peito, esse homem encostou a arma na cara dele e ainda deu um tiro", contou Vitória.A parente conta que o sushiman já não vivia mais na região, mas costumava voltar para visitar a família."Ele atualmente nem morava mais aqui, estava na Taquara. Só a família que estava aqui, já tinha se mudado, conquistado sua casa própria e trabalhava como sushiman no Rio Design. Veio visitar, mas infelizmente isso aconteceu", lamentou.Durante o sepultamento do jovem, duas pessoas da família precisaram de atendimento médico. A cerimônia foi acompanhada por cerca de cinquenta pessoas. De acordo com Vitória, o jovem era querido por todos e será lembrado pela alegria. "Era um cara alegre, feliz, amava os sobrinhos. Só o tempo vai dizer como iremos nos sentir. Vamos ver se ele [o tempo] vai curar essa dor", disse.A morte do sushiman é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes da especializada buscam informações que possam revelar a identidade do autor dos disparos e a motivação do crime.