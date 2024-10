Carro desgovernado atingiu um canteiro de árvore na Rua Bolívar, em Copacabana - Reprodução / Redes sociais

Carro desgovernado atingiu um canteiro de árvore na Rua Bolívar, em CopacabanaReprodução / Redes sociais

Publicado 23/10/2024 12:52 | Atualizado 23/10/2024 12:54

Rio - Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro desgovernado atravessou as grades de um prédio em Copacabana, na Zona Sul, e se chocou contra um canteiro de árvore. No acidente, que aconteceu nesta segunda-feira (21), apenas um homem, que estava na calçada, ficou com ferimentos leves, e outras pessoas quase foram atropeladas pelo veículo.





O caso aconteceu na Rua Bolívar. Em entrevista ao DIA, a corretora Adriani Miranda, de 46 anos, que estava ao lado do canteiro atingido, detalhou o ocorrido e comentou sobre o susto. Ela tinha ido ao local com o marido para buscar uma escrivaninha, que havia comprado pela internet. No momento do choque, eles estavam colocando o móvel no carro para levar para casa, juntos do porteiro do prédio.



"Um idoso tinha acabado de entrar (no prédio) com o carro do acidente, um Honda azul, e deixou logo ali na entrada, para o manobrista estacionar na vaga certa. Vários condomínios em Copacabana oferecem esse tipo serviço, por conta de algumas garagens serem bem estreitas. Porém, quando o senhor parou, ele deixou o carro ligado com a marcha automática engatada, e o veículo começou a andar. Ele chegou a entrar pelo banco do carona para tentar puxar o freio de mão, mas não deu tempo. Foi uma questão de segundos", explicou Adriani.



Após o choque, conforme é mostrado nas imagens, a grade arrancada pelo carro voou na direção da corretora, mas o porteiro conseguiu segurar, e ficou apenas com um corte leve no braço. A parte da frente do carro ficou destruída, e os airbags foram ativados. Apesar da velocidade do acidente, o idoso conseguiu sair do veículo antes da batida.



No entanto, apesar de não ter acontecido nada mais grave, o susto permaneceu por bastante tempo. "A primeira coisa que fiz depois do acidente foi agradecer pelo livramento, foi algo muito impactante, muito violento. Não consegui dormir nessa noite. Quando cheguei em casa, fiquei vendo os vídeos, e aí consegui assimilar o tamanho dessa situação de perigo. Coloquei no Instagram e muita gente acabou falando comigo sobre também, foi um tremendo susto", desabafa a corretora.



Adriani ainda contou que, cerca de cinco segundos antes do ocorrido, duas pessoas passaram entre a mureta e a grade que foi atravessada.

A Rua Bolívar costuma ser bastante movimentada, e dá acesso às principais vias do bairro, como a Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Iuri Corsini