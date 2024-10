Ação sera promovida pela ONG Cabelegria - Reprodução / Facebook Cabelegria

Publicado 23/10/2024 12:37

Rio - O Madureira Shopping, na Zona Norte, vai promover doação de mechas de cabelos para mulheres que estão em tratamento contra câncer, em ação da ONG Cabelegria, nesta sexta-feira (25), das 10h às 18h. A iniciativa, que celebra o Outubro Rosa, ocorrerá na Loja Sou do Bem, localizada no terceiro piso do estabelecimento.A ONG vai cortar mechas de, pelo menos 15 centímetros, e transformá-las em perucas. Os voluntários aceitam doação de qualquer tipo de cabelo, incluindo os que passaram por processos químicos ou coloração. É importante ainda que a cabelo esteja limpo e seco. A instituição também incentiva contribuições financeiras, a partir de R$ 20, de quem não pode participar da ação, através do link. "Apoiamos essa causa tão importante que é o Outubro Rosa, e a parceria com a ONG Cabelegria é uma oportunidade para nossos clientes contribuírem de forma direta com a autoestima de mulheres em tratamento contra o câncer. Queremos oferecer uma experiência de solidariedade e de cuidado que vai além das compras", declarou Leticia Pinho, gerente de marketing do shopping.