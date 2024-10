Concentração de tanajuras na Praia do Flamengo surpreendeu cariocas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Concentração de tanajuras na Praia do Flamengo surpreendeu cariocasReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 13:11 | Atualizado 23/10/2024 13:20

Rio - Cariocas e fluminenses estão sendo surpreendidos pelo aparecimento de milhares de formigas tanajuras nas últimas semanas. O fenômeno natural está chamando atenção de moradores que notaram a "invasão" dos insetos.

fotogaleria

Em Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, muitos usaram as redes sociais para publicar fotos da grande quantidade de tanajuras que entraram em suas residências, destacando que há muito tempo não viam os insetos com tamanha intensidade.De acordo com o entomólogo e professor da Faculdade Maria Thereza, Arlindo Serpa Filho, o fenômeno acontece, pelo menos, uma vez ao ano. Porém, como estavam sendo raros, a população pode estranhar a situação."Em condições normais, uma vez ao ano pode ocorrer uma revoada desses insetos. Geralmente, após as primeiras chuvas, quando o sol volta, ocorre esse fenômeno. Tem sido raros esses eventos e por isso a população estranha esse comportamento das tanajuras", explicouNa Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, vídeos que circulam nas redes sociais mostram a areia tomada por tanajuras. Garis da Comlurb foram acionados para retirar as formigas.Ainda segundo o especialista, o inseto, que é uma formiga do tipo saúva, tem o costume de realizar essas revoadas em períodos de acasalamento."O nome tanajura é uma denominação vulgar, atribuído a formigas do tipo saúvas, o nome vem da língua tupi-guarani que significa "formigas que se come", comestíveis. Tanajuras são insetos sociais que têm o hábito de formar colônias e realizar revoadas. Normalmente isso acontece quando chove e após a estiagem. Isso estimula a revoada dos insetos para o acasalamento, reprodução e multiplicação de novos ninhos", disse.As revoadas para o acasalamento acontecem entre a primavera e o verão. No mês de outubro, principalmente na segunda quinzena, acontecem as revoadas e os acasalamentos. Já em novembro, dezembro e janeiro, as formigas se estabelecem em seus novos ninhos.O animal é comumente usado para o preparo de farofas. "Pelo visto, essas vão virar farofa. Já estão até no potinho", brincou um internauta."Várias receitas podem ser produzidas com as tanajuras e uma delas é a farofa de "bumbum" de tanajuras, fritas na manteiga", contou o especialista.