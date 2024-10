A Igreja Nossa Senhora de Fátima foi invadida e teve artigos religiosos depredados - Reprodução / Redes sociais

A Igreja Nossa Senhora de Fátima foi invadida e teve artigos religiosos depredadosReprodução / Redes sociais

Publicado 25/10/2024 18:32 | Atualizado 25/10/2024 18:59

Rio - A Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi alvo de invasão, vandalismo e furto na madrugada desta sexta-feira (25). O local ficou completamente revirado, com itens quebrados.

fotogaleria

O templo, que há 69 anos integra a comunidade da Paróquia de São Miguel Arcanjo, em Miguel Couto, teve a porta arrombada. De acordo com o padre João Vitor Basílio, moradores próximos perceberam que a igreja estava aberta por volta das 5h e estranharam o fato. A invasão teria começado na noite de quinta-feira (24) e se prolongado pela madrugada.

"Fiquei perplexo com tamanho vandalismo e desrespeito ao que é sagrado. A parte mais sagrada foi profanada, que é o sacrário, onde guardamos as 'hóstias' que é o Corpo de Cristo. Hóstias essas que são levadas aos doentes e impossibilitados de virem as missas", disse ao DIA.

Padre João Vitor Basílio, pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima Renan Areias / Agência O Dia

Segundo o pároco, ventiladores e toalhas também foram furtados durante a ação criminosa. O interior da igreja foi completamente revirado, com objetos quebrados e espalhados pelo chão. Por conta dos danos, as atividades no local estão suspensas até domingo (27).

"Graças a Deus o que roubaram foram de pequeno valor financeiro, contudo, a nossa tristeza de ver o que para nós é o mais sagrado sendo vandalizado. Nos preocupa superar a insegurança. Ficamos muito vulneráveis, sem ação. Vemos que os ataques tem sido constantes em diversas igrejas da região. A pergunta que fica é: o que fazer? Encher a igreja de alarme, só abrir de manhã, ter câmera, contratar vigias? Enfim, fica o medo, mas a certeza que temos um povo bom que apoia e ama igreja", desabafa.

O padre também mencionou a possibilidade de o crime ter sido motivado por intolerância religiosa."A cena de depredação que me deparei é confusa. Entraram para quebrar a Igreja, ir até a parte mais Sagrada e levarem ventiladores. Ficam questões. Espero que haja respeito por nossa fé e por cada credo. Precisamos buscar a paz unindo todas as religiões. Hoje podemos estar com medo, mas nunca sem esperança de uma Baixada mais fraterna e respeitosa", concluiu.

O caso foi registrado na 58º DP (Posse). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.