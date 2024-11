Anizio Carlos da Cunha tinha 45 anos e morreu durante um assalto em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Anizio Carlos da Cunha tinha 45 anos e morreu durante um assalto em São GonçaloReprodução/Redes sociais

Publicado 07/11/2024 17:23 | Atualizado 07/11/2024 19:05

Rio - Um motorista de aplicativo foi morto a tiros, na noite de quarta-feira (6), após um assalto no bairro Sete Pontes, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo informações iniciais, Anizio Carlos da Cunha, de 45 anos, foi abordado por criminosos na Rua Leopoldo Froes, sofreu o assalto e foi baleado na perna e abdômen.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados às 19h42 para socorrer o motorista. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no mesmo município, em estado grave. Anizio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Até o momento ninguém foi preso.

Não há informações sobre o sepultamento do motorista.