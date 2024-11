A imagem da lontra mostra a capacidade de biodiversidade que ainda existe - Divulgação

Publicado 07/11/2024 17:57 | Atualizado 07/11/2024 18:23

Rio - O sistema lagunar de Jacarepaguá, na Zona Oeste, começa a apresentar resultados do processo de recuperação que já está sendo realizado há dois anos. Apesar dos longos anos de degradação ambiental aos quais o local foi submetido, nesta quinta-feira (7), uma lontra foi vista pela primeira vez na região.

Veja o vídeo:



O animal semiaquático é mais comum no Brasil, porém sua espécie já está quase extinta. Este é o primeiro registro filmado do animal no local. O flagrante, feito por Antônia de Maria de Azevedo, animou os integrantes do projeto Manglares, que tem como objetivo principal o monitoramento das áreas de manguezal, além da proteção, recuperação, criação e gerenciamento de ecossistemas costeiros. A aparição inesperada mostra que o local já está começando a ser habitado por essas espécies.



Segundo Mário Moscatelli, biólogo e especialista em gestão e recuperação de ecossistemas costeiros, a equipe já sabia da existência do animal na região devido aos relatos, mas não havia imagens para comprovar.



De acordo com o biólogo, a expectativa é que a região se desenvolva e se torne um ponto de referência.

"A grande expectativa é que a biodiversidade do sistema lagunar de Jacarepaguá sofra um incremento (desenvolvimento) nunca visto nos últimos 40 anos, período em que se intensificou o processo de degradação, e que a região se transforme em um novo polo de ecoturismo na capital. A imagem da lontra mostra a capacidade de biodiversidade que ainda existe e que pode ser utilizada para atividades ecoturísticas e para o aproveitamento econômico da região”, afirma.