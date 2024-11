Corpo de João Pedro Soares desapareceu do Cemitério de Vila Esperança, em Magé - Divulgação

Publicado 07/11/2024 15:01 | Atualizado 07/11/2024 15:46

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento do corpo de um bebê de 9 meses no Cemitério Vila Esperança, em Magé, na Baixada Fluminense. No sábado passado (2), Dia de Finados, a família de João Pedro Soares foi visitar o túmulo da criança, no entanto, a sepultura estava violada e o caixão havia sido levado.

As investigações apontam que o cadáver foi retirado com o caixão através de um buraco entre a tampa e a base da sepultura. Dentro da sepultura restou apenas uma cruz de cimento quebrada. Segundo a 65ª DP (Magé), os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para identificar a autoria do fato.

Inconformada, Jéssica Gonçalves Soares, mãe de João Pedro, pediu por justiça nas redes sociais. "A única coisa que eu quero é justiça", escreveu ela. A criança morreu há dois anos, em decorrência de problemas cardíacos.

Coordenador do cemitério foi afastado

A Prefeitura de Magé abriu uma sindicância interna para apurar as condições em que ocorreu a violação do túmulo e afastou o coordenador do cemitério. "Pensando em cuidar da manutenção e segurança dos cemitérios, a Prefeitura ressalta ainda que já existe um processo, iniciado em junho, em andamento para a concessão de uma iniciativa pública-privada para a administração das unidades", disse o órgão por meio de nota.

Sobre os cuidados com o espaço, a Secretaria de Infraestrutura, responsável pelos cemitérios, garantiu que a manutenção do terreno é feita com frequência.