PMs apreenderam três fuzis, uma pistola e uma granada com criminosos baleados na açãoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 08/11/2024 07:45 | Atualizado 08/11/2024 08:57

Rio - O intenso confronto que assustou moradores da Vila Kosmos e da Vila da Penha , na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (7), deixou três suspeitos mortos e um ferido. A troca de tiros entre criminosos e policiais militares teve início depois que os bandidos não respeitaram uma ordem de parada, na Avenida Vicente de Carvalho, e atiraram. Após a noite de terror, o policiamento segue reforçado na região nesta sexta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam um patrulhamento na Avenida Vicente de Carvalho, quando encontraram com bandidos armados que vinham praticando assaltos na Vila da Penha e Vicente de Carvalho, na Zona Norte, em dois veículos. Os PMs tentaram abordar os criminosos, mas eles atiraram contra a viatura e houve confronto. Segundo a PM, a ação ocorreu na altura da Rua Soldado Servino Mengarda, na Vila Kosmos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma viatura da corporação é alvo de diversos disparos traçantes de fuzil por partes dos criminosos. Confira abaixo. Ainda segundo a PM, no tiroteio, os quatro ocupantes de um dos carros foram baleados e precisaram ser socorridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Os outros criminosos conseguiram fugir.

No veículo dos assaltantes feridos, os policiais apreenderam três fuzis, uma pistola e uma granada. A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), que confirmou que três dos baleados, ainda não identificados, acabaram morrendo no hospital. Já o ferido foi atendido, recebeu alta e está sob custódia na delegacia. A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para esclarecer as circunstâncias dos fatos.

Apesar do clima de tensão na região, as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Educação (SME) informaram que as unidade de saúde e escolas da rede funcionam normalmente nesta sexta-feira.