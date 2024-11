Ônibus perde o controle, bate em van e atropela mulher em Niterói - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/11/2024 19:55 | Atualizado 08/11/2024 23:00

Rio - Uma mulher foi atropelada por um ônibus na Avenida Quintino Bocaiúva, na praia de São Francisco, em Niterói, na noite desta sexta-feira (8). Segundo relatos, o veículo derrapou em uma curva e atingiu também uma van.

O acidente aconteceu na altura da Praça do Rádio Amador, na Avenida Quintino Bocaiúva. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Charitas foi acionado às 18h02. A mulher foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Outras quatro pessoas foram atendidas no local e liberadas em seguida.

Segundo testemunhas, o ônibus perdeu o controle enquanto fazia uma curva na pista molhada devido à chuva que cai na região, deslizando de lado até atingir a mulher e uma van. O coletivo chegou a ficar atravessado na pista. De acordo com a prefeitura de Niterói, o trânsito já foi liberado.

Fim de semana tem previsão de chuva

Desde a tarde desta sexta-feira (8), diversos pontos de chuva forte são registrados no Rio de Janeiro. Na capital, já tem registro de chuva forte concentrada nas zonas Oeste e Norte. Chove de forma intensa também em Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana. A Defesa Civil do Rio emitiu um alerta pedindo para que a população evite áreas alagadas e, em caso de emergência, ligue para o 199.

Com as temperaturas em queda, a máxima prevista para o sábado é de 25ºC e a mínima de 16ºC , com pancadas de chuva nos períodos da madrugada e manhã, que podem ter raios e rajadas de vento moderado a forte, passando para fraca/moderada à tarde.

Já o domingo será de céu nublado a parcialmente nublado, por conta de ventos úmidos do oceano que influenciarão o tempo no Rio. Há previsão de chuva fraca isolada até o período da manhã e os ventos estarão moderados. Os termômetros podem registrar máxima de 26ºC e mínima de 16ºC.