Chuva forte atinge bairros da Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (8)Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/11/2024 17:14 | Atualizado 08/11/2024 18:33

Rio - A frente chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (8), e a capital já tem registro de chuva forte concentrada nas zonas oeste e norte. Chove de forma intensa também em Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana. A Defesa Civil do Rio emitiu um alerta pedindo para que a população evite áreas alagadas e, em caso de emergência, ligue para o 199.

De acordo com o Centro de Operações Rio, choveu muito forte em Sepetiba (13,2mm) e em Santa Cruz (7,6mm). Na Avenida Brasil, altura do Mendanha (3,6mm), Guaratiba (1,8mm) e Anchieta (1,6mm) a chuva é considerada moderada.

Há bolsões d'água na Estrada da Pedra, na altura do BRT Santa Veridiana, sentido Guaratiba; na Estrada do Galeão, sentido Linha Vermelha, altura da Avenida Quatro; e no Viaduto São Cristóvão, altura do Viaduto Oduvaldo Cozzi. Equipes da prefeitura estão no local.

Também houve registro de vento moderado no Aeroporto Santos Dumont (51,9 km/h), entre 16h e 17h. Mais cedo, passageiros enfrentaram transtornos neste aeroporto em razão de voos cancelados, devido ao mau tempo.

Na Zona Norte, bairros como Piedade, Ilha do Governador, Penha, Tijuca, Grajaú e São Cristóvão têm chuva moderada. Também chove de forma moderada em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O Sistema Alerta Rio informa que os núcleos de chuva que estão na Zona Oeste apresentam deslocamento em direção ao Maciço da Tijuca. A previsão é de chuva fraca a moderada na próxima hora em bairros dessas regiões.

Em Niterói, motoristas enfrentam bolsões d'água nas principais vias da cidade. Veja como ficou a Rua Roberto Silveira, na altura com a Rua Presidente Backer, no início da noite:

Em Niterói, motoristas enfrentam bolsões d'água nas principais vias da cidade. Veja como ficou a Rua Roberto Silveira, na altura com a Rua Presidente Backer, no início da noite:

Risco de enchentes e inundações

Às 17h30, o governo do Rio informou que há risco alto de enchentes e inundações para as cidades do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, em decorrência das chuvas. O risco é considerado moderado para as seguintes cidades: Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Japeri, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Piraí, Queimados, Rio Claro, Seropédica, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti.

É esperado chuva forte em pontos do município do Rio até a noite e madrugada de sábado (9). A chance de temporal segue para os próximos dias, acompanhada de uma queda na temperatura, em razão da rápida frente fria, segundo o Alerta Rio.

Previsão do tempo

O sábado (9) terá máxima de 25°C e mínima de 16°C, com pancadas de chuva durante a madrugada e a manhã. O céu estará encoberto e os ventos continuam fortes. O sol volta a brilhar no domingo (10), que terá menos nuvens no céu. Será um dia de chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã, com as temperaturas permanecendo baixas como no sábado.