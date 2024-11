Trecho da BR-040 - Reprodução

Publicado 08/11/2024 18:51 | Atualizado 08/11/2024 19:07

Petrópolis – Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (8), na BR-040, km 68, altura do bairro de Araras, em Petrópolis, resultou na morte de dois homens e deixou outro gravemente ferido. As vítimas, não identificadas, estavam em um veículo Fiat Strada, que capotou na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a via precisou ser parcialmente interditada na pista sentido Rio de Janeiro, gerando mais de 3 km de retenção, devido aos trabalhos de resgate. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaipava foi acionado por volta das 15h30 para atender à ocorrência e fez a remoção dos corpos com o auxílio das equipes de socorro.



De acordo com a Concer, concessionária que administra a via, devido às fortes chuvas que atingiram a região, há pontos de alagamento em Duque de Caxias. Bolsões d'água se formaram nas pistas laterais no km 112, sentido Juiz de Fora, e no km 118, sentido Rio de Janeiro.



A Concer reforça que os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção nesses pontos.

*Reportagem em atualização