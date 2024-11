Grupo destruiu ventiladores, pias e paredes em quatro alojamentos - Arquivo pessoal

Grupo destruiu ventiladores, pias e paredes em quatro alojamentosArquivo pessoal

Publicado 08/11/2024 18:09 | Atualizado 08/11/2024 19:20

Rio - Nove adolescentes organizaram uma rebelião na quinta-feira (7), na unidade feminina do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, Zona Norte. O grupo provocou danos à estrutura do local, destruindo ventiladores, pias e as paredes em quatro alojamentos.

O caso aconteceu por volta das 19h, quando uma das adolescentes teria incentivado as demais a iniciarem a depredação. Os dormitórios ficaram completamente destruídos após a ação.

Veja fotos:

fotogaleria

Nesta sexta-feira (8), segundo o Sindicato dos Servidores do Degase (Sind-Degase), novas agressões foram registradas no mesmo local. Durante o horário de almoço, uma agente e a subdiretora da unidade foram atacadas pelas internas que quebraram os alojamentos. Uma das agressoras chegou a morder a agente na costela, deixando uma marca visível na costela dela. As vítimas registraram o caso na 37ª DP (Ilha do Governador).

"Ao longo da última semana os distúrbios têm sido recorrentes na unidade, chegando ao ponto da rebelião que ocorreu na noite de ontem. Hoje [8], no horário do almoço, um novo distúrbio aconteceu e as internas agrediram duas funcionárias", disse João Rodrigues, presidente do sindicato.

Sobre a destruição dos alojamentos, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador). Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar o fato.

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas foi procurado pela reportagem de O DIA, mas não retornou até o momento. O espaço segue aberto.

Agressão e ameaça contra servidora