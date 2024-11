Empreendedoras de diferentes origens e trajetórias compartilham histórias de superação e sucesso no evento Conquistando o Protagonismo, realizado na Casa G20, em Ipanema, parte da programação do G20 - Fotógrafos: Ruan Padilha / Bernardo Ferradeira

Empreendedoras de diferentes origens e trajetórias compartilham histórias de superação e sucesso no evento Conquistando o Protagonismo, realizado na Casa G20, em Ipanema, parte da programação do G20Fotógrafos: Ruan Padilha / Bernardo Ferradeira

Rio - Mobilizado pelo compromisso de valorização da força feminina no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, o Sistema Cisbra (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil) promoveu o Conquistando o Protagonismo - Mulheres de Sucesso no Comércio Exterior, evento que entrou na programação oficial do G20, realizado em 25 de outubro, na Casa G20, em Ipanema, com o patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O encontro, realizado em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do RJ, gerou um documento com demandas do público feminino que será entregue às lideranças do G20. Negras, indígena, vítimas de violência, criadas na periferia, grávidas na adolescência, mulheres um dia desacreditadas superaram as próprias expectativas e estiverem no palco contando como deram a volta por cima.

We’e’ena saiu da reserva Tikuna, na Floresta Amazônica, ainda menina, criou a primeira grife de moda indígena e bonecas que retratam seu povo. “As crianças não conhecem os povos originários de seu país. A falta de conhecimento gera preconceito”, lamentou We’e’ena que saiu do Conquistando o Protagonismo direto para o aeroporto, rumo a uma viagem de negócios em Portugal.

O empoderamento econômico não está ligado somente à questão financeira, mas também ao acesso a um trabalho digno, ao controle do tempo, vida e corpo. É o que explicou Janaína Gama, cogestora do Women 2024 Brasil, grupo oficial de engajamento do G20 voltado a defender os direitos das mulheres. Conhecido como W20, o grupo passou o ano se reunindo com mulheres em diversas regiões do país para fechar um documento com recomendações aos líderes do G20. “Queremos que esses pontos se transformem em políticas públicas”, ressaltou Janaína em sua palestra.

A inspiração para criar o Conquistando o Protagonismo vem da trajetória de sua idealizadora. Nascida e criada no Complexo da Maré, Nathalia Xavier superou muitos desafios e alcançou grandes conquistas até ser nomeada diretora Administrativa do Sistema Cisbra. “Quero ser referência para vocês. Eu nasci dentro da favela, com condições restritas, mas a gente pode estar onde a gente quer estar”, garantiu. Ela lembrou da primeira edição do evento em 2021, com um grupo de cerca de 20 mulheres. Foram seis encontros que reuniram mais de 500 empreendedoras. Nathalia afirmou que mais do que um evento, o Conquistando se tornou um movimento em prol do desenvolvimento econômico e do empreendedorismo feminino.

A criadora do Conquistando o Protagonismo lançou no encontro a mentoria para empreendedoras alavancarem seus negócios, com cinco meses de acompanhamento, 10 encontros no formato online, dois atendimentos presenciais exclusivos e aulas com especialistas.