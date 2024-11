Cerca de 4.200 policiais militares vão atuar em mais 700 locais de prova distribuídos pelo Rio de Janeiro - Divulgação / PMERJ

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) vai mobilizar cerca de 4.200 agentes para o o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (10). A avaliação será aplicada em 700 locais da Região Metropolitana e no interior do estado.

O planejamento de segurança, elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional da corporação, prevê dois eixos principais: escolta das provas (ida e volta) e patrulhamento em vias públicas e meios de transporte nos 52 municípios onde o exame será aplicado. São aproximadamente 300 mil estudantes inscritos.

Estarão nas ruas mais de 920 viaturas e um helicóptero, que irá realizar sobrevoos nas cidades que vão receber os candidatos do Enem. "Nessa etapa do exame a nossa preocupação será garantir a segurança nas principais vias de acesso aos locais de prova e nos modais de transportes públicos utilizados pelos candidatos no dia do exame", disse o secretário da SEPM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

No domingo passado (3), mais de 6.760 policiais militares foram mobilizados para fazer a segurança das ruas no primeiro dia do Enem e na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, no Estádio do Maracanã.