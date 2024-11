Crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 08/11/2024 21:38 | Atualizado 08/11/2024 22:59

Rio - Um policial militar de folga foi morto a tiros no início da noite desta sexta-feira (8), no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana. Segundo informações iniciais, a vítima foi abordada por pelo menos três criminosos na Rua Desembargador Mario Fernandes Pinheiro, quando estacionava o carro.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais do 12° BPM (Niterói) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e, no local, constataram que o homem era um policial militar lotado no Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV). O Corpo de Bombeiros também foi acionado às 18h34, mas não assumiu a ocorrência pois já havia uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Nas redes sociais, moradores do bairro contam que se assustaram com o barulho dos tiros. O crime aconteceu em uma rua paralela à Alameda São Boaventura, uma das principais vias da cidade, e em horário movimentado.

O corpo do PM foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde passa por perícia. A rua onde o crime aconteceu também passou por perícia. O homicídio será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).