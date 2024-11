A carga foi recuperada integralmente, mas os outros envolvidos no crime conseguiram fugir - Divulgação / Pmerj

A carga foi recuperada integralmente, mas os outros envolvidos no crime conseguiram fugirDivulgação / Pmerj

Publicado 09/11/2024 09:29

Rio - Um caminhão carregado com 40 toneladas de cobre, avaliado em R$ 500 mil, foi roubado por criminosos em Itaboraí, na Região Metropolitana, neste sábado (9). O motorista e seu ajudante foram feitos reféns durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados e localizaram o veículo na RJ-104, nas proximidades do bairro Marambaia. Eles interceptaram o caminhão e um homem foi detido. Com ele, a polícia apreendeu um bloqueador de sinal GPS, utilizado para dificultar o rastreamento do veículo.

Enquanto os policiais registravam a ocorrência na 71ª DP (Itaboraí), o motorista e o ajudante, que haviam sido libertados pelos demais criminosos, chegaram à delegacia. A carga foi recuperada integralmente, mas os outros envolvidos no crime conseguiram fugir.