A nova integrante é assistente social e já atuou como conselheira tutelar - Octacílio Barbosa

Publicado 09/11/2024 19:26

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou por unanimidade Valéria da Rocha para compor o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT/RJ), vinculado à Casa. A votação ocorreu durante reunião do colegiado na última quinta-feira (7), no Edifício Lúcio Costa.

Aprovada na sabatina, Valéria é assistente social e mestre em Saúde Pública. Já trabalhou como conselheira tutelar na Prefeitura do Rio de Janeiro e como educadora no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). "Estou muito feliz por ter sido aprovada e agora fazer parte do Mecanismo. Me sinto preparada para a função e acredito que minha experiência como conselheira contribuirá neste cargo", disse.

O MEPCT/RJ tem como objetivo planejar e conduzir visitas a espaços de privação de liberdade para fiscalizar as condições de tratamento, prevenindo a tortura e outras formas de punição desumanas e degradantes. A decisão foi aprovada pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas.