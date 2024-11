Vítima sofreu insultos racistas ao entrar em live a convite de amigo - Divulgação

Publicado 09/11/2024 16:01 | Atualizado 09/11/2024 16:13

Rio - Uma jovem sofreu ataques racistas durante uma live em uma rede social nesta quarta-feira (6). Ao entrar em uma transmissão ao vivo, a estudante Ana Clara Sabajanes, de 19 anos, foi chamada de "macaca", "preta" e "feia" por outras duas jovens. A Polícia Civil investiga o caso como intolerância ou injúria racial.



Tudo começou quando, a convite de um amigo, a vítima entrou na live da ex-namorada do rapaz para ver o que estava acontecendo. Ana Clara contou à reportagem que nunca havia visto pessoalmente as agressoras e que, assim que entrou na live, os insultos começaram.



Ao longo do vídeo, é possível ver as suspeitas rindo da situação e repetindo que iriam ser presas pelos xingamentos. "Eu não posso ser essas coisas 'toda', mas eu acho que sou bonita, eu acho. Ela é horrível, feia. Ela entrou de novo, né?! Macaca! Feia e preta, só nascendo de novo", afirmou uma das investigadas.



Além dos insultos, a jovem ainda foi ameaçada de agressão em suas redes sociais. "Tu sabe, né, que se tu falar, você vai levar um pau. Nós vamos 'rapa' teu cabelo".



A vítima desabafou sobre o crime: "Ainda estou lidando com tudo isso. No momento, só consigo sentir vergonha. Eu não consigo ficar assistindo aos vídeos. Espero que a justiça seja feita. Elas precisam responder pelo crime que cometeram", disse ao DIA.



O crime não afetou apenas a jovem, mas também sua família. Atualmente, as redes sociais de Ana Clara estão sendo administradas pela sua irmã, Thalita Sabajanes, que trabalha com marketing digital. "Está sendo bem difícil, para ser sincera. Quando fiquei sabendo do ocorrido, o sentimento foi de impotência. Me senti muito mal pela minha irmã e senti a dor dela. Nós temos orgulho da nossa cor. Minha irmã é uma jovem linda e muito bem resolvida, tenho muito orgulho dela por estar enfrentando essa situação de cabeça erguida", lamentou.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) como intolerância ou injúria racial, de cor e/ou etnia, e ameaça. As envolvidas foram identificadas e os agentes estão analisando as imagens do ocorrido. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

*Reportagem da estagiária Mariana Salazar, sob supervisão de Thiago Antunes