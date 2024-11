Operário morre em construção na Rua Tiêta do Agreste, no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução/Google Maps

Publicado 09/11/2024 20:52 | Atualizado 10/11/2024 09:26

Rio - Um operário morreu após cair de uma altura superior a três metros em um condomínio em construção, na manhã deste sábado (9), na Rua Tiêta do Agreste, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Anderson Belnasio, de 21 anos, morreu na hora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 8h30 para uma ocorrência de queda em área de construção. Um segundo operário, identificado como Cláudio Filho, de 50 anos, ficou levemente ferido, recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi liberado.

O incidente aconteceu em uma construção dentro do condomínio Barra Bonita. As obras pertencem à Construtora Calper. No entanto, segundo a empresa, a vítima era um colaborador da KS Empreiteira de Obras e que as autoridades foram acionadas ao local.

"Informamos que ocorreu um incidente na obra, resultando no falecimento do colaborador de uma empreiteira parceira, apesar de todas as medidas e normas de segurança terem sido rigorosamente seguidas. Expressamos a nossa mais profunda solidariedade à família neste momento de dor e respeitamos sua privacidade", disse a Construtora Calper.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e os agentes estão ouvindo testemunhas. As investigações estão em andamento.

A reportagem tenta contato com a KS Empreiteira. O espaço está aberto para manifestação.



Leia a nota da Construtora Calper na íntegra:

"Informamos que ocorreu um incidente na obra, resultando no falecimento do colaborador de uma empreiteira parceira, apesar de todas as medidas e normas de segurança terem sido rigorosamente seguidas .



Expressamos a nossa mais profunda solidariedade à família neste momento de dor e respeitamos sua privacidade.



As autoridades competentes já foram acionadas e estão conduzindo as análises necessárias com todo suporte prestado pela construtora.



Seguimos colaborando integralmente com o processo e nos mantemos à disposição para qualquer esclarecimento necessário."