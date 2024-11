Criminosos com fuzis são flagrados circulando por ruas de Bangu, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 09/11/2024 20:22

Rio - Moradores de Jardim Bangu, na Zona Oeste, presenciaram mais um momento de extrema violência na região, na tarde deste sábado (9). A câmera de segurança flagrou o momento em que criminosos fortemente armados correm para dentro de um condomínio. Nas imagens também é possível ver pelo menos três traficantes, sendo dois deles com fuzis.

Momentos antes, dois moradores aparecem correndo, tentando se proteger dos disparos. Veja o vídeo:

Imagens mostram criminosos fortemente armados circulando em Jardim Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (9). Houve intenso tiroteio na região. Crédito: Divulgação pic.twitter.com/5mpgLG2AMg

Segundo informações, o bando estaria atrás de um miliciano. Jardim Bangu vem sofrendo com fortes investidas do Comando Vermelho (CV). O local também é disputado por milicianos. O episódio mais recente aconteceu na última quarta-feira (6), quando um jovem foi executado a tiros em plena luz do dia