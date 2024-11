Leandro de Carvalho Braz, de 21 anos, conhecido com Jamal do Catiri, foi executado em emboscada em Bangu - Reprodução/Redes sociais

Leandro de Carvalho Braz, de 21 anos, conhecido com Jamal do Catiri, foi executado em emboscada em BanguReprodução/Redes sociais

Publicado 08/11/2024 16:01 | Atualizado 08/11/2024 16:13

Leandro de Carvalho Braz, de 21 anos, Rio -, de 21 anos, executado a tiros em Bangu , na Zona Oeste, pode ter sido alvo de uma emboscada motivada por disputas territoriais entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV). 'Jamal do Catiri', como era conhecido, foi encurralado por criminosos e morto em plena luz do dia, na quarta-feira (6), na Estrada da Cancela Preta. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Informações iniciais apontam que Leandro tinha envolvimento com a milícia da região. O fato, no entanto, ainda é investigado pela polícia. O crime aconteceu próximo à Escola Municipal Professor Lauro Travassos, no horário de saída dos alunos. Durante os disparos, uma criança de 7 anos foi atingida no tornozelo. Ela foi socorrida pela população e levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

De acordo com a direção do hospital, a criança foi atendida e recebeu alta na quinta-feira (7). Em nota, a DHC disse que está em busca de informações e testemunhas que auxiliem a identificar a autoria do crime e esclarecer a motivação e circunstâncias dos fatos.

Mais um caso de violência

Há pouco mais de um mês, um outro caso de violência foi registrado na Estrada da Cancela Preta. O barbeiro Patrick Lopes de Oliveira, de 29 anos, morreu depois de ser baleado no rosto e ficar sete dias internado. O caso aconteceu no dia 29 de setembro. Segundo testemunhas, Patrick teria se desentendido com um conhecido no local, que puxou uma arma e atirou contra seu rosto.

A família diz que o autor do disparo é conhecido por todos na região, contudo, a polícia ainda não confirmou que o homem apontado pelas testemunhas é investigado pelo crime. O caso segue em investigação na 34ª DP (Bangu).