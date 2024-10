Patrick Lopes de Oliveira, de 29 anos, morreu no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon - Reprodução / redes sociais

Publicado 07/10/2024 18:47 | Atualizado 07/10/2024 19:22

Rio - O barbeiro Patrick Lopes de Oliveira, de 29 anos, que morreu depois de ser baleado no rosto e ficar sete dias internado , será enterrado, na tarde desta terça-feira (8), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. O sepultamento está marcado para às 16h. Já o velório será às 13h.

A vítima morreu domingo (6) no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul. Ela estava internado na unidade desde o dia 29 de setembro, quando foi atingida por um disparo no rosto na Estrada da Cancela Preta, em Bangu, na Zona Oeste. Segundo testemunhas, Patrick teria se desentendido com um conhecido no local, que puxou uma arma e atirou contra seu rosto.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda do barbeiro. Kamila Gordilho, tia do homem, se despediu do sobrinho destacando o carinho que ele tinha com a família.

"Meu eterno sobrinho, eu te amo muito. Eu agradeço ao Senhor Jesus por ter tido um sobrinho tão amoroso, carinhoso e uma pessoa muito boa e pura de coração. Obrigada por todos os seus beijos, abraços, por todos os carinhos e por seu amor. Eu sei que você lutou e foi muito forte. Sou orgulhosa pelo homem honesto e do bem que se tornou. Meu amor, vai em paz. A sua tia sempre vai te amar e você sempre estará vivo dentro de mim. Seu sorriso lindo, sua alegria e os seus carinhos sempre estarão aqui dentro de mim", escreveu.

"Por que você se foi, irmão? Até agora perguntando pra Deus por ter tirado você das nossas vidas. Moleque bom, cheio de sonhos, futuros, sempre com sorrisão no rosto. E agora? Quem vai surfar comigo? Quem vai para encontro de carros comigo? Quem vai viajar e curtir comigo? Quem vai me dar dicas de barbeiro? Que Deus te receba de braços abertos. Meu coração dói, mas você sempre estará comigo. Te amo, primo!", disse o primo, Matheus Barros.

A família diz que o autor do disparo é conhecido por todos na região, contudo, a polícia ainda não confirmou que o homem apontado pelas testemunhas é investigado pelo crime. Após o ataque, Cristiano Britto, pai de Patrick, disse que o suspeito fugiu e enviou um áudio em um grupo de mensagens, chorando e pedindo para não ser tratado como um "monstro", demonstrando estar arrependido do que fez.

Briga pode ter motivado crime

DIA, que o Uma testemunha do caso contou ao, que o barbeiro teria sido baleado pelo namorado de uma de duas mulheres que brigavam entre si , na Estrada da Cancela Preta, no dia 29 de setembro.

Patrick estava em um bar com um amigo, que seria ex-companheiro de uma das envolvidas. A discussão ocorreu perto do carro desse amigo, e Patrick foi até o veículo para removê-lo da área. Nesse momento, o agressor se aproximou e atirou.

Após o disparo, o carro automático, com o pé de Patrick ainda no acelerador, avançou e colidiu com um muro. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento, mostrando também o suspeito armado. Assista:

O caso é investigado pela 34ª DP (Bangu), mesmo após a morte do barbeiro. Segundo a Polícia Civil, os agentes estão em busca de informações e realizam diligências para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos.