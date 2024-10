Testemunhas relataram ter ouvido uma série de disparos por volta das 13h - Reprodução

Publicado 07/10/2024 17:32

Rio - A Polícia Civil investiga a execução a tiros de Marcos Vinicius Luiz Macedo, na tarde desta segunda-feira (7), em um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu na Rua Ana Luiza, no bairro Cabuçu. Agentes do 20º BPM (Mesquita) ouviram de testemunhas no local que a vítima estava em um bar quando homens encapuzados se aproximaram e efetuaram os disparos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima caída de bruços, já sem vida, em meio a uma poça de sangue. Testemunhas relataram ter ouvido uma série de disparos por volta das 13h.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada. Os agentes informaram que as investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Execução em Belford Roxo



Alan tinha duas passagens na polícia por tráfico de drogas . Em julho deste ano ele chegou a ser preso em flagrante com drogas, na Baixada. O processo tramita na Vara Criminal de Belford Roxo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga quem foram os autores do ataque contra ele. Ninguém foi preso até o momento. O crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial, no bairro Vila Verde.