Rafaela Martins de Araújo chegou a ser socorrida, mas não resistiu - Reprodução

Publicado 07/10/2024 20:31 | Atualizado 07/10/2024 21:01

Macaé – A engenheira Rafaela Martins de Araújo, de 27 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (7) ao ser atropelada por um rolo compressor em uma obra no Terminal da Petrobras em Cabiúnas, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo o Sindicato de Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), a máquina teria perdido os freios antes de atingir a vítima.

A Petrobras emitiu uma nota informando que Rafaela trabalhava na empresa MJ2, prestadora de serviços para a estatal, e foi atingida na estrada de acesso aos galpões do terminal. Ela chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Lagomar, mas não resistiu.

O texto diz ainda que a Petrobras está "profundamente consternada" e tem dado assistência à família da vítima, assim como a MJ2. A estatal acrescentou que "irá formar uma comissão para investigar as causas do triste ocorrido".

Já Débora Simões, diretora do Sindipetro-NF que atua em Cabiúnas e confirmou o óbito com a gerência do terminal, lamentou o ocorrido: "Estamos muito consternados pelo ocorrido e prestamos nosso apoio à família enlutada. Ninguém sai de casa para trabalhar contando que vai perder a vida. Dedico meus profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos".

O sindicato destacou que "apura mais informações em contato com a gerência do Terminal de Cabiúnas e com os trabalhadores da base".

A reportagem questionou a Polícia Civil sobre as investigações pelo acidente, mas ainda não recebeu um retorno. Também não há informações sobre velório e sepultamento de Rafaela Martins de Araújo.