Cartaz por informações de Cleyton de Araújo Costa, de 28 anos - Reprodução

Publicado 07/10/2024 22:07 | Atualizado 07/10/2024 22:09

Itaboraí – O Disque Denúncia divulgou nesta segunda-feira (7) um cartaz por informações sobre o criminoso Cleyton de Araújo Costa, de 28 anos. No último dia 25, após ser ferido em um confronto com policiais militares na comunidade da Colônia, em Itaboraí, na Região Metropolitana, ele estava sendo levado a um hospital em uma ambulância do Corpo de Bombeiros, quando a viatura foi cercada por comparsas, que o resgataram

Na ocasião, com o fim do tiroteio, os agentes do 35º BPM (Itaboraí) constataram dois criminosos mortos, além de Cleyton, que apresentava um ferimento na coxa. Acionados, os bombeiros prestaram os primeiros socorros ainda na Colônia antes de serem interceptados por criminosos armados, já na saída da comunidade. Depois de retirar o bandido do veículo, o grupo ainda obrigou os militares a entrar em uma favela conhecida como Reta Velha, para só depois liberá-los.

De acordo com o Disque Denúncia, Cleyton – que é ligado à facção Comando Vermelho (CV) – possui três anotações criminais. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí, pelo crime de feminicídio. As informações obtidas sobre o criminoso serão repassadas ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) e ao 35º BPM.

Os canais de contato são os seguintes: aplicativo Disque Denúncia RJ, central de atendimento (21 2253 1177 ou 0300-253-1177); e WhatsApp anonimizado (21 2253 1177), que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. O anonimato é garantido.