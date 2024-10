Heloísa Perissé é a madrinha da Fundação Laço Rosa neste ano - Divulgação

Heloísa Perissé é a madrinha da Fundação Laço Rosa neste anoDivulgação

Publicado 08/10/2024 00:00

Como comemorações pelo Outubro Rosa, o Ministério da Saúde investe na luta contra o câncer de mama com ações como o Plano de Expansão da Radioterapia no SUS (PER/SUS) que visa implantar 100 novas soluções de radioterapia, com infraestrutura e equipamentos avançados, para reduzir a dependência externa e fortalecer a indústria nacional. O PER/SUS 1 já concluiu 59 das 92 soluções previstas, e o PER/SUS 2 prevê a entrega de 40 aceleradores lineares, estimando 79.800 procedimentos anuais.

fotogaleria

Outro investimento é o Programa de Radioterapia que foi implementado, em 2023, para renovar o parque tecnológico do SUS, com a aquisição de 38 novos equipamentos, totalizando um investimento de R$ 338 milhões, garantindo tratamentos de alta qualidade aos pacientes. Foram registrados 34.331 procedimentos de radioterapia de mama a pacientes oncológicos em 2023, uma ampliação de mais de 3.240 procedimentos que em 2022, o que evidencia o aumento do parque tecnológico para tratamentos oncológicos no SUS.

Ainda em 2023, o Ministério da Saúde financiou a aquisição de nove novos mamógrafos em diversas regiões do Brasil. O montante destinado a essas aquisições foi de R$ 13.180.510, com o objetivo de substituir equipamentos obsoletos e ampliar o acesso da população ao rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. A meta é garantir que mais mulheres tenham acesso a exames essenciais, como a mamografia, para identificar a doença em fases iniciais.

E dando continuidade às celebrações no Rio de Janeiro, a Fundação Laço Rosa, que tem este ano como madrinha a atriz Heloísa Perissé, continua com as comemorações do Outubro Rosa. No dia 8 de outubro acontecerá uma ação inédita, envolvendo 30 pacientes de diferentes regiões do país para uma atividade surpresa. No dia 19 de outubro, será a vez do PPG (Pavão-Pavãozinho-Cantagalo), onde fica a sede da Laço Rosa que completa um ano em outubro, receber a ativação de cadastramento feminino para o exame de mamografia iniciando o programa de navegação de pacientes na comunidade.

"O tratamento de câncer já é uma jornada desgastante e o que muitos não percebem são os danos mentais que um diagnóstico de câncer de mama pode provocar na vida do paciente e dos familiares, por isso esse ano queremos trazer para o debate a importância do acesso as questões psicológicas também, afinal de contas o tratamento multidisciplinar deveria ser garantido para todos e não apenas para aqueles que podem pagar", ressalta Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa.



Exames gratuitos em nove unidades do SESC



Neste mês, o Sesc RJ oferece mamografia, ultrassonografia de mamas e Papanicolau gratuitos durante o Outubro Rosa A iniciativa faz parte do movimento Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização a respeito da prevenção e diagnóstico dessas neoplasias. Os exames poderão ser feitos nas clínicas Sesc+ Saúde das unidades de Madureira, Ramos e Tijuca, na capital, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, além de Barra Mansa, Campos dos Goytacazes e Três Rios, no interior do estado. Esses espaços já oferecem o serviço regularmente mediante preço acessível (entre R$ 10 e R$ 50), e neste mês não será cobrado.

O serviço é aberto para mulheres nas faixas etárias entre 25 e 64 anos (Papanicolau) e 50 e 69 anos (mamografia), conforme recomendação do Ministério da Saúde. Pacientes fora dessas faixas etárias também poderão ser atendidas, desde que tenham requisição médica. Já a ultrassonografia é dirigida apenas a mulheres com pedido médico ou após a avaliação de enfermagem realizada no local apontar a necessidade do exame. O agendamento pode ser feito presencialmente ou por telefone.



Mais de 5 mil exames ao longo do mês

A previsão é de que em cada unidade sejam realizados 504 exames, totalizando uma oferta de mais de 5 mil testes – contando com a unidade mantida pelo Sesc no Centro de Distribuição do Supermercado Guanabara, exclusivo para funcionários do estabelecimento.



Caminhão equipado atende o Sul Fluminense

A cidade de Paraty, no Sul Fluminense, também está incluída na agenda do Sesc RJ alusiva ao Outubro Rosa. O município recebeu uma das Unidades Móveis Sesc Saúde Mulher. Trata-se de um caminhão equipado para a realização de mamografias e preventivo do câncer de colo de útero que percorre o estado do Rio de Janeiro levando o serviço gratuito a localidades distantes dos grandes centros urbanos ou onde há demanda reprimida.

"Devido à grande adesão da campanha realizada em 2023, estamos repetindo a ação este ano e com novidades. Além de contarmos com mais três unidades – Tijuca, São João de Meriti e Três Rios –, adicionamos a ultrassonografia de mamas, um exame complementar à mamografia, que oportuniza o rastreamento das mulheres fora da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. Não podemos admitir a ocorrência de mortes causadas por essas doenças, cujas chances de cura são enormes quando são detectadas em estágio inicial", explica Marcus Bezerra, gerente de Saúde do Sesc RJ.



Arte como forma de cura



No dia 3 de outubro, às 18h30, foi inaugurada a exposição Monstros, na Z42 Arte, no Cosme Velho, com um panorama dos onze anos de trajetória da artista carioca Fernanda Leme. Com curadoria de Alexandre Sá, são apresentadas cerca de 80 pinturas, a maioria delas inéditas, produzidas desde 2013 até hoje, que discutem a pintura e a fotografia na contemporaneidade. Partindo de sua própria vida, a artista debate, por meio de suas obras, questões que são comuns a todos, como a sociedade líquida em que vivemos, a fugacidade das imagens, o luto, as perdas e a saudade. "A exposição é uma crônica da nossa época, um trabalho de memória e de imagem", conta a artista. No dia 26 de outubro, às 17h, ela fará uma visita guiada com o curador Alexandre Sá na exposição.



Filha da jornalista Lúcia Leme (1938-2021), ela apresenta também os trabalhos da série Luto, de 2023, feitos quando a artista descobriu um câncer de mama após ter perdido o irmão, a mãe e o pai também de câncer. Diante da situação, Fernanda Leme resolveu olhar de forma positiva para a vida, retratando a si mesma durante o tratamento. Ao contrário do que se pode pensar, as obras possuem cores fortes e brilhantes, passando um ar de positividade diante da situação. "É um trabalho muito movido pela minha história de vida, mas que também é a história de milhares de pessoas, mas isso ainda é pouco falado. Resolvi encarar como algo que acontece na vida, com leveza. Nunca parei de produzir", diz.