David Ferreira foi atingido por uma bala perdida na coxa esquerda em Ricardo de AlbuquerqueReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/10/2024 16:02 | Atualizado 07/10/2024 16:14

Rio - Um homem foi atingido por uma bala perdida na perna enquanto corria, na manhã deste sábado (5), em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. David Ferreira gravou o momento em que o tiro o acerta. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a vítima, ele começou a correr em Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde mora, em direção à Vila da Penha, na Zona Norte, para buscar o filho. No trajeto, de 21 km, David gravou alguns momentos, como ao passar pela estação de trem de Olinda, ainda em Nilópolis, e de Anchieta, já na Zona Norte.

Ao chegar na estação de Ricardo de Albuquerque, na Avenida Nazaré, o homem escutou tiros. Os disparos foram aumentando e um deles acertou a coxa esquerda. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, onde os médicos retiraram a bala e cuidaram do ferimento. David recebeu alta no mesmo dia.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, a vítima contou que houve uma perseguição com troca de tiros envolvendo policiais e um carro com criminosos.

"Eu estava em casa e disse que ia correr 21 km, o que eu ainda não tinha feito. O máximo foi 15 km. Eu cismei, os amigos me motivam muito, e fui correr para buscar meu filho lá na Vila da Penha. Iniciei aqui perto de casa, fui correndo mostrando Nilópolis, Olinda, Anchieta e, quando cheguei em Ricardo, pensei em fazer um vídeo. Quando estou chegando perto da estação, já veio um carro em alta velocidade e um carro da polícia logo atrás. Foram muitos disparos. O carro com a porta aberta dando tiro para trás e os policiais dando tiro neles", explicou.

Após ser atingido, David contou que ficou assustado e pediu ajuda para um motociclista que estava na região para levá-lo à UPA. Ao chegar na unidade, as pessoas olharam para ele com espanto e ele tentou explicar que não estava envolvido no confronto.

"Cheguei lá, todo mundo assustado porque a perseguição passou por ali. Eu cheguei na moto, baleado na perna e mancando. Todo mundo olhando e aquele cenário de terror. Eu fui explicando porque de repente pensaram que eu era bandido. Um jovem negro, baleado do nada, e eu falando que não tinha nada a ver com isso, que era trabalhador, que estava correndo. Eu estava sem identidade também", comentou.



Apesar do susto, a vítima revelou que foi bem atendida e logo foi registrar caso na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Ele segue se recuperando do ferimento.

"É uma parada muito doida. Você está treinando esporte, fazendo bem para sua saúde e é alvejado por um tiro, uma bala perdida. Imagina, levar um tiro do nada, correndo, fazendo exercício físico. Uma coisa que é boa para saúde. Você nunca vai imaginar que vai acontecer isso. Tive uma experiência com Deus tremenda. Uma parada muito forte. Nasci de novo", destacou.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para a UPA para verificar a entrada de um homem com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo na perna. No local, o fato foi confirmado.



A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer os fatos.