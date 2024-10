Homem é morto enquanto passeava com cachorro na Ilha no Governador - Reprodução / Ilha Notícias

Publicado 07/10/2024 10:22 | Atualizado 07/10/2024 10:23

Rio - Um homem, identificado como André Aleixo, de 44 anos, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (7), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Segundo relatos de testemunhas, o homem tinha saído de casa para passear com seus cães quando um carro passou pela rua e os ocupantes atiraram contra André, que morreu no local.



Vizinhos publicaram, por meio das redes sociais, que ao menos seis tiros foram ouvidos e que um dos cachorros, da raça Border Collie, fugiu assustado. O caso aconteceu na Rua Formosa, em Jardim Guanabara.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do 19° GBM (Ilha do Governador) foram acionados às 06h06 para socorro de vítima. E às 08h47, foi feita uma nova solicitação para remoção de corpo.

A PM informou que policiais do 17° BPM (Ilha do Governador) encontraram um homem já em óbito. A área foi isolada e a perícia acionada.

A Polícia Civil divulgou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A ocorrência está em andamento.