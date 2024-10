O caso é investigado pela DHBF - Renan Areias/Agência O DIA

O caso é investigado pela DHBF Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 07/10/2024 15:28

Rio - O cabo da Polícia Militar Anderson Gabriel Zaniboni, de 36 anos, morreu na noite deste domingo (6) após ser baleado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Um dos principais suspeitos de ser o autor do disparo é o sargento Rodrigo de Andrade Pellegrini, colega de corporação da vítima.

De acordo com o depoimento de Pellegrini, ele estava na Avenida Beira Rio, no bairro Sargento Roncalli, quando percebeu duas pessoas em uma motocicleta se aproximarem de seu veículo. Anderson, que estava na garupa, teria desembarcado armado com uma pistola, o que levou o sargento a reagir, resultando em um confronto.

Zaniboni foi atingido por disparos e socorrido por Pellegrini, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor da moto fugiu. Investigadores apuram se um possível desentendimento entre os dois militares teria terminado em uma execução.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza investigações para esclarecer a circunstância do crime. Três armas foram apreendidas na ação. A 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar também acompanha o caso.