Patrick Lopes de Oliveira não resistiu aos ferimentosArquivo pessoal

Publicado 06/10/2024 13:46 | Atualizado 06/10/2024 14:14

Rio - O barbeiro Patrick Lopes de Oliveira, de 29 anos, morreu após ficar sete dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. Ele foi baleado no rosto durante uma discussão com um conhecido na noite de domingo (29) , em Bangu, Zona Oeste do Rio.

A informação foi confirmada neste domingo (6) pela direção do hospital. No sábado (5), o pai da vítima, Cristiano Britto, 51, havia informado que o filho precisou ser transferido para o Centro de Terapia Intensiva . Ainda não há informações sobra a data e local de sepultamento do jovem.

A 34ª DP (Bangu) investiga o caso, mas, até agora, o autor dos disparos ainda não foi identificado pelos agentes. Para Cristiano, a polícia informou que as investigações estão avançando de forma sigilosa.

A família diz que o autor do disparo é conhecido por todos na região, contudo, a polícia ainda não confirmou que o homem apontado pelas testemunhas é investigado pelo crime. O caso aconteceu por volta das 23h, na Estrada da Cancela Preta.

Após o ataque, Cristiano disse que o rapaz fugiu e enviou um áudio em um grupo de mensagens, chorando e pedindo para não ser tratado como um "monstro", demonstrando estar arrependido do que fez. Na quarta-feira (2), Britto recebeu a informação de que o filho havia perdido a visão esquerda após o ataque

Relembre o caso

O incidente teria começado por causa de uma briga entre o atirador e duas mulheres. Patrick estava em um bar com um amigo, que seria ex-companheiro de uma das envolvidas. A discussão ocorreu perto do carro desse amigo, e Patrick foi até o veículo para removê-lo da área. Nesse momento, o agressor se aproximou e atirou.