Até as 17h, em todo o estado, foram registradas 107 ocorrênciasCARLOS MAGNO

Publicado 06/10/2024 20:00 | Atualizado 06/10/2024 20:01

Rio - O Governo do Estado divulgou, no fim da tarde deste domingo (6), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), um balanço das ações de segurança nas eleições municipais. A Polícia Militar apreendeu, em diferentes regiões, cerca de R$ 45 mil, dinheiro que seria utilizado para a compra de votos.

Foi montada uma força-tarefa que reuniu 25.567 profissionais de segurança, entre policiais civis e militares, bombeiros e agentes do programa Segurança Presente. Ao todo, a força-tarefa contou com 22 mil policiais militares e 505 viaturas. Três aeronaves e drones também foram utilizados para monitoramento aéreo durante as eleições.



Até as 17h, em todo o estado, foram registradas 107 ocorrências, com 72 presos, sendo 44 por boca de urna, 10 por violação do sigilo do voto e cinco por corrupção eleitoral, além de outros tipos de crimes eleitorais.



Checagem em tempo real



A Polícia Civil também esteve presente com um contingente de 1.800 policiais. Comboios com agentes das delegacias especializadas atuaram junto à Subsecretaria de Inteligência de forma proativa na Baixada Fluminense e na Zona Oeste.



A movimentação de eleitores, tanto na capital quanto no interior, foi acompanhada em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com suporte de quase 13 mil câmeras corporais acopladas aos uniformes dos policiais.