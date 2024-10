Moradores denunciam vazamento de óleo em transformador na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/10/2024 17:41

Rio - Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, denunciam um vazamento de óleo em um transformador de energia na praia do Galeão. Segundo a denúncia, um grupo de moradores fez contato com a Light, responsável pelo fornecimento do serviço de energia na região, há uma semana, mas não obteve retorno.



O vazamento está preocupando comerciantes e os moradores da localidade, que temem um princípio de incêndio no poste. "O transformador pode até explodir sem esse óleo", escreveu uma moradora.

Procurada pelo DIA, a Light informou que encaminhou uma equipe até o local para verificar o que aconteceu e solucionar o problema.