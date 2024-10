Georgina Camba Machado - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/10/2024 11:48 | Atualizado 06/10/2024 11:52

Rio - A mulher presa por atropelar e matar uma idosa na manhã de sábado (5) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, vai passar por uma audiência de custódia neste domingo.

De acordo com o delegado Tiago Dorigo, titular da 21ª DP (Bonsucesso), responsável pelas investigações, Larissa Machado passará pelo processo no início da tarde.

Larissa foi presa em flagrante na noite deste sábado por agentes da 21ª DP, que chegaram até a mulher por meio da placa do carro. Ela foi autuada pelos crimes de homicídio e lesão corporal.

Na manhã de sábado, Larissa atropelou Georgina Camba Machado e Lorena Ramos Barbalho, que estavam na calçada no momento do acidente. A condutora teria perdido o controle do veículo por estar alcoolizada.

O acidente aconteceu na Rua Caeté, na comunidade do Timbau, no Complexo da Maré. Georgina não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Lorena ficou ferida no pé.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma testemunha se revoltou com a situação. "Quero ver o que vai acontecer. Olha o que acontece quando os outros inventam de ficar bebendo". Uma outra moradora lamentou a morte da vizinha. "Sem acreditar nisso até agora. Uma senhora muito gente boa, não dá para acreditar nisso", escreveu.