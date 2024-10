Pistola, réplica de arma de fogo e celulares apreendidos durante a ação - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/10/2024 08:35 | Atualizado 06/10/2024 08:42

Rio - Dois criminosos foram presos, na noite deste sábado (5), no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, após capotarem com o carro durante uma tentativa de fuga.

De acordo com informações preliminares da PM, agentes da UPP fizeram um cerco tático para conseguir capturar os homens.

Durante a perseguição, na Rua General Belegarde, o carro em que os dois estavam capotou. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, uma réplica de arma de fogo e dois celulares.