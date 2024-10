Gabriela dos Santos Silva, de 28 anos, e Aldo Homem, 62 - Reprodução

Publicado 06/10/2024 11:54 | Atualizado 06/10/2024 12:15

Rio - A Polícia Civil prendeu um casal acusado de forjar o próprio sequestro na tarde deste sábado (5), no Batan, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações da Delegacia Antissequestro (DAS), Gabriela dos Santos Silva, 28, e Aldo Homem, 62, começaram a enviar mensagens para os familiares da mulher, simulando serem agiotas. Eles exigiam o pagamento de uma dívida e alegavam que Gabriela estava sendo mantida em cativeiro. Caso o dinheiro não fosse entregue, ameaçavam matá-la.

As ameaças se prolongaram durante todo o sábado, data do aniversário da mãe de Gabriela. Os sequestradores indicaram que libertariam a vítima em Madureira, na Zona Norte, após o pagamento do resgate. Diante da situação, a família procurou a 25ª DP (Engenho Novo), que acionou a DAS.

Os agentes, então, conseguiram imagens de câmeras de segurança mostrando o casal tranquilamente fazendo compras em um supermercado de Madureira, sem indícios de violência ou coação. Com as imagens, os policiais foram até a casa de Aldo, onde ambos confessaram ter simulado o sequestro.

Gabriela e Aldo foram autuados por extorsão qualificada, crime que pode resultar em uma pena de 8 a 15 anos de prisão.