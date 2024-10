Os ventos continuarão fracos a moderados, proporcionando um clima mais fresco - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 18:50

Rio - Depois de um domingo de sol, com um céu limpo, as temperaturas seguem em elevação. Na segunda-feira (7) e na terça-feira (8), haverá um aumento das nuvens; apesar disso, não há previsão de chuva para esses dias.

Os ventos continuarão fracos a moderados, proporcionando um clima mais fresco. Durante este período, a máxima pode chegar a 30º C e 34º C na Zona Norte do Rio, trazendo calor para a região.

Já na quarta-feira (9), a situação começa a mudar. A atuação de áreas de instabilidade aumentará o número de nuvens na cidade, e há chance de chuva fraca a moderada a partir do final da tarde. Os ventos estarão moderados, com a máxima podendo chegar a 30º C e a mínima caindo para 18º C.

Na quinta-feira (10), prepare-se: as temperaturas médias previstas são de 23º C, com mínima de 17º C. A influência das áreas de instabilidade continuará a afetar o tempo na cidade do Rio, e há previsão de chuva moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados a fortes, o que pode trazer um clima mais úmido. Por isso, não se esqueça de colocar um guarda-chuva na bolsa.