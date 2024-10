O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) - Reprodução / Google Street View

Publicado 06/10/2024 13:20

Rio - Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na noite de sábado (5), em Itaboraí, na Região Metropolitana. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados por volta das 21h para a Rua Jasmim, no bairro Agro Brasil. No local, encontraram o corpo de Ivan Bastos da Silva Dias, de 36 anos, dentro de um Fiat Toro branco.

De acordo com testemunhas, Ivan era conhecido na região como "filho do Bigode do Mercadinho". Segundo informações da polícia, ele tinha uma anotação criminal por desobediência. A área foi isolada para a realização da perícia.

O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeiras de Macacu).