Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga ataque que provocou morte de Leandro de Carvalho Braz, 21 - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 07/11/2024 08:28

Rio - Um homem morreu e uma criança foi baleada, nesta quarta-feira (6), durante um ataque a tiros próximo a um colégio, na Estrada da Cancela Preta, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos nas redes sociais, suspeitos teriam feito mais de 15 disparos, assustando alunos que saíam da Escola Municipal Professor Lauro Travassos e provocando correria no local.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de homicídio no Conjunto da Marinha e alertados para uma criança baleada na ação. No local, os PMs descobriram que uma menina atingida no tornozelo havia sido socorrida pela população para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a menina passou por cirurgia e está estável. A Polícia Civil informou que o ataque a tiros provocou a morte de Leandro de Carvalho Braz, de 21 anos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e os agentes estão em busca de informações e testemunhas que auxiliem a identificar a autoria do crime e esclarecer a motivação e circunstâncias dos fatos.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a Escola Municipal Professor Lauro Travassos está atendendo presencialmente nesta quinta-feira (7). Até o momento, não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Leandro.