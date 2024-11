Os 17 bandidos atuavam dentro de comunidades e contavam com o apoio do tráfico de drogas para realizar os golpes - Divulgação

Os 17 bandidos atuavam dentro de comunidades e contavam com o apoio do tráfico de drogas para realizar os golpesDivulgação

Publicado 08/11/2024 20:00 | Atualizado 08/11/2024 20:06

Rio - Agentes da 39ª DP (Pavuna) prenderam uma quadrilha, recuperaram uma motocicleta e fecharam duas centrais clandestinas especializadas em aplicar golpes do empréstimo consignado, principalmente em idosos. A operação, realizada nesta sexta-feira (8), ocorreu na comunidade da Ficap, na Pavuna, Zona Norte, e também nos bairros Pilar e Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com as investigações, os 17 bandidos atuavam dentro de comunidades e contavam com o apoio do tráfico de drogas para realizar os golpes. As investigações indicaram que os grupos criminosos operavam em diversos pontos da capital fluminense e, após a intensificação das ações policiais, migraram para o interior das comunidades. Segundo os agentes, o objetivo dos acusados era escapar das operações policiais, buscando refúgio em áreas dominadas por facções criminosas.

Os computadores usados pelo grupo foram apreendidos e serão analisados para auxiliar nas investigações. As apurações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros integrantes da quadrilha, além das vítimas dos golpes.