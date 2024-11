A Cedae informou que a produção de água será totalmente restabelecida após a conclusão dos serviços - Arquivo

Publicado 08/11/2024 19:15 | Atualizado 08/11/2024 20:19

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) informou que realizará intervenções no Sistema Acari, afetando o fornecimento de água em mais de 60 bairros da Baixada Fluminense na próxima segunda-feira (11) e terça-feira (12). A medida é necessária para obras em dois subsistemas.

Na segunda-feira, o subsistema São Pedro, em Nova Iguaçu, terá sua captação de água suspensa das 8h às 14h, como parte das obras de construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) São Pedro, deixando 42 bairros com o fornecimento afetados.

Bairros afetados:



- Japeri: Alecrim, Aljezur, Belo Horizonte, Cajuri, Delamare, Esperança, Jardim Primavera, Jardim São João, Jardim Willis, Jardim Transmontano, Jardim Tricampeão, Laranjal, Parque dos Santos, Pedra Lisa, Rio D’Ouro, Santa Amélia, Santo Antônio, Santa Inês, Teófilo Cunha, Vila Conceição e parte dos bairros dos Eucaliptos.



- Nova Iguaçu: Jaceruba.



- Queimados: Belmonte, Carmo, Fanchem, Fátima, Jardim Queimados, Jardim Tri Campeão, Luiz de Camões, Paraíso, Rio D’Ouro, Roncador, São Jorge, São Simão, Tinguá, Três Pontes, Vale Ouro, Vila Camarim, Vila Central, Vila Nanci, Vila São Francisco e Vila Tinguá.

Na terça-feira (12), o subsistema João Pinto, em Duque de Caxias, vai operar com 40% de sua capacidade entre 7h e 19h para serviços de limpeza em um dos pontos de captação, 25 bairros serão afetados.

Bairros afetados



- Duque de Caxias: Xerém, Mantiquira, Lamarão, Santo Antônio, Santa Cruz da Serra, Parque Paulista, Barro Branco, Chácaras Arcampo, Saracuruna, Figueira, Parque Capivari, Chácaras Rio-Petrópolis, Jardim Primavera, Parada Morabi, Imbariê, Cidade dos Meninos, Pilar



- Belford Roxo: Lote XV, Wona, parte de Parque dos Ferreiras, Recantus, Vale do Ipê, Nova Aurora, Maringá e São Vicente.

A Cedae informou que a produção de água será totalmente restabelecida após a conclusão dos serviços. A Águas do Rio acrescentou que o abastecimento voltará de forma gradual, com normalização em até 72 horas, podendo haver atrasos em áreas mais elevadas e pontas de rede.



Para mais informações, a empresa disponibiliza o canal de atendimento pelo número 0800 195 0 195, com acesso gratuito também via WhatsApp.