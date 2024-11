Homens usaram uma pá para espancar e torturar vítima em Niterói - Divulgação / PMERJ

Publicado 08/11/2024 18:58

Rio - Dois homens foram detidos suspeitos de espancar e torturar uma pessoa com uma pá de escavação na Travessa Dr. Péricles, na comunidade Coronel Leôncio, em Niterói, nesta sexta-feira (8). Policiais do 12º BPM (Niterói) receberam a denúncia e, ao chegarem no local, entraram em confronto com os criminosos. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava amarrada e ferida na cabeça. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Fonseca, Niterói. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola, duas motocicletas e uma pá de escavação.

Os dois homens suspeitos de espancar e torturar a vítima, além do material apreendido, foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca).