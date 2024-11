Material apreendido durante a ação - Divulgação

Publicado 08/11/2024 17:28 | Atualizado 08/11/2024 18:10

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) apreenderam 15 celulares, um chip, um roteador e cadernos de anotações na unidade do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (8).

Os aparelhos apreendidos eram utilizados por líderes da facção para coordenar extorsões e planejar ataques contra agentes de segurança pública em Belém, no Pará. O material foi encontrado durante uma operação em conjunto com a Polícia Civil do Pará, contra uma facção criminosa que atua na região.

A ação contou com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).