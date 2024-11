Primeira reunião do processo de discussão para a fusão do Hospital Federal dos Servidores do Estado - Victor Gautier/MS

Publicado 08/11/2024 18:09 | Atualizado 08/11/2024 18:35

Rio - O Ministério da Saúde iniciou o processo de discussão para a fusão do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Nesta sexta-feira (8), aconteceu a primeira reunião para a construção e a análise do diagnóstico das unidades.

O projeto faz parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, elaborado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Com o objetivo de criar um novo hospital universitário, o programa acontece em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

"Estamos nos preparando para fazer parte da construção desse novo modelo gestão. O início dos trabalhos é importante para colocar o servidor na discussão. A partir desse momento, vamos ter uma escuta, uma troca", destacou o diretor-geral do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Paulo Sant’Ana. Nos próximos seis meses, o HFSE passará por um estudo preliminar que verificará a viabilidade de implantação.

Segundo o coordenador de Gestão da Atenção Hospitalar da Ebserh, Rodrigo Oliveira, os esforços estão concentrados para entregar mais serviços para a comunidade universitária e para o Sistema Único de Saúde (SUS). "Estamos criando condições para que o hospital exerça seu papel. O grupo de trabalho vai coordenar o diagnóstico para a tomada de decisões e preparar o processo de integração. Esse processo será pautado pela escuta. Vamos iniciar um conjunto de conversas com os envolvidos", afirma.

Ampliar o acesso

O superintendente Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, João Marcelo Ramalho, cita o histórico dos hospitais do Rio de Janeiro. "O Hospital dos Servidores tem muita história, foi percussor da residente medica, por exemplo, e foi um hospital de excelência por muitos anos. O Gaffrée é um dos mais antigos do estado com mais de 100 anos de funcionamento", acrescenta.

"A fusão abre uma oportunidade ímpar. Estamos fazendo história. Juntar duas instituições de peso, com história, tenho certeza de que seremos o terceiro maior hospital universitário do país e o maior no estado do Rio de Janeiro", opina. "Vamos ampliar o acesso da população, diminuir as filas de cirurgias de alta complexidade e voltar a cumprir nossa função social com excelência", completa.

O professor da Faculdade de Medicina da Unirio, Jorge Francisco Pinto, ressalta que os hospitais sempre executaram muitos serviços, mas ficaram esquecidos ao longo do tempo. "Hoje sabemos que podemos ter um novo modelo de gestão hospitalar para melhorar a nossa realidade. Estamos otimistas", acrescenta.

Plano de Reestruturação do Ministério da Saúde

Segundo o Ministério da Saúde, o Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro representa um compromisso em garantir um sistema de saúde mais robusto, acessível e de qualidade para todos. O objetivo é restaurar a confiança da sociedade nos serviços oferecidos, assegurando o acesso à saúde.

A reestruturação em curso garante todos os direitos dos servidores dessas unidades hospitalares. Haverá um processo de movimentação voluntária dos profissionais, que respeitará a opção dos servidores por outros locais de trabalho.

No momento, duas unidades já iniciaram seu processo de reestruturação. Além do Hospital Federal dos Servidores, o Hospital Federal de Bonsucesso está sob a gestão do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desde de 15 de outubro. Atualmente, os hospitais estão com emergências fechadas, leitos bloqueados, déficit de funcionários e até dificuldades de abastecimento.