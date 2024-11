O corpo do sargento foi sepultado na tarde desta sexta-feira (8), no cemitério Trilha do Céu, em Nova Friburgo - Divulgação

O corpo do sargento foi sepultado na tarde desta sexta-feira (8), no cemitério Trilha do Céu, em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 08/11/2024 16:36 | Atualizado 08/11/2024 17:30

Cabo Frio - O sargento PM Rodrigo Noval de Oliveira , de 46 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (8) no cemitério Trilha do Céu, em Nova Friburgo, na Região Serrana. Ele foi assassinado na noite de quarta-feira (6), na Rua Tubarão, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, logo após uma visita à filha e ao neto, que moram na cidade. O sepultamento foi marcado por grande comoção de amigos e familiares.

Segundo testemunhas, o militar estava em um carro quando foi reconhecido por criminosos da região. Os bandidos interceptaram o veículo e dispararam várias vezes contra o policial, que morreu no local. Após a execução, o carro foi roubado.



A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio), que investiga o caso. O veículo da vítima foi localizado, mas os autores do crime ainda não foram identificados. A motivação do assassinato também é desconhecida.



Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do policial, que, além de servir na PM, lotado no 30° BPM de Teresópolis, era poeta e ocupava a cadeira de número nove da Academia Friburguense de Letras. Natural de Niterói, morava em Nova Friburgo desde 2014, sendo admirado por sua produção literária e trabalho comunitário. Publicou livros como Chá de Poesia, Poesia Nua e Corpos Inversos.

Ele foi um dos fundadores da primeira feira literária de Armação dos Búzios e organizou a primeira feira literária do 11º BPM em Nova Friburgo. Em 2023, recebeu uma homenagem da Alerj pelo seu serviço à população de Teresópolis e, em 2022, foi reconhecido pela Câmara de Vereadores de Nova Friburgo pelo seu profissionalismo nas áreas militar e literária.