Apesar de o nível de dificuldade ser fácil, é obrigatório o uso de equipamentos de proteçãoDivulgação

Publicado 08/11/2024 15:55 | Atualizado 08/11/2024 16:14

Rio - O Parque Nacional da Tijuca inaugurou, na manhã desta sexta-feira (8), no Alto da Boa Vista, a 'Pistinha das Crianças', uma trilha de mountain bike exclusivamente planejada para crianças de até 10 anos de idade. Para utilizar o espaço, não é necessário agendamento.

O objetivo é oferecer a modalidade do ciclismo também para o público infantil, proporcionando lazer à população, aliado à promoção da saúde e bem-estar.O local foi projetado para atender às necessidades e habilidades dos pequenos, com obstáculos adequados à sua idade e nível de experiência. Situado no Largo da Jabuticabeira, foi escolhido pensando na segurança e no fácil acesso para as famílias, já que está próximo de um dos estacionamentos do Parque, do Centro de Visitantes do setor Floresta e do barracão da administração.Apesar de o nível de dificuldade ser baixo, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção essenciais, como capacete, joelheiras e cotoveleiras. Também é imprescindível que um adulto responsável acompanhe, a pé e não de bicicleta, a atividade durante toda a trilha, para dar suporte e assistência à garotada ciclista ao longo dos 135 metros de extensão do trajeto. Pedestres, sejam adultos ou crianças, não podem transitar na pista.